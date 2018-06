L'humeur de Bachelot : "De Gaulle, réveille-toi, ils sont devenus fous !"

Alors que la commémoration de l'Appel du 18 juin a lieu ce lundi, Les Républicains, qui se réclament du général de Gaulle, étalent leurs divisions au grand jour. Notons également que le parti de Laurent Wauquiez envisage une éventuelle alliance avec les successeurs de ceux qui ont combattu l'ancien président de la République et qui ont voulu l'assassiner. Que peut-on reprocher aux Républicains ? Quid des différences de procédés entre les deux parties ?



