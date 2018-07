L'humeur de Bachelot : "J'ai eu le sentiment que décidément, le Congrès s'amusait avant que le vieux monde ne disparaisse"

Pendant que le Président faisait son discours au Congrès du Parlement, lundi, une menace se présente dans l'indifférence. En effet, à la veille de la réunion de l'Otan à Bruxelles, personne ne se préoccupe de l'avenir incertain de ce qui représente la défense de l'Union européenne. D'autant plus que le risque d'éclatement de l'Europe est à son point culminant. Quelles seraient les causes de ce drame politique ?



