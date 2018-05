L'humeur de Bachelot : "Je rêve d'une société où la sexualité d'une personne publique... ne relèvera que de sa vie privée"

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, jeudi, Mounir Mahjoubi a dévoilé son homosexualité. Evoquant l'homophobie comme un "mal qui ronge la société", le secrétaire d'Etat au Numérique a entre autres expliqué que les homosexuels étaient obligés de s'adapter et de mentir pour éviter la haine des autres et ainsi survivre. Notons que nombreux sont nos députés qui ont osé affirmer leur orientation sexuelle après Bertrand Delanoë. Qui sont-ils ? Quid des réactions des gens face aux déclarations de ce genre ?



