L'humeur de Bachelot : "La recherche quasi revendiquée de la popularité n'est pas garante que l'on a raison"

Il y a un an, Emmanuel Macron a été élu président de la République avec 65,5% des voix. A l'occasion du premier anniversaire de son quinquennat, il s'est lancé dans une succession de communications à travers diverses émissions. Le documentaire de Bertrand Delais, intitulé "Macron président, la fin de l'innocence", sera notamment diffusé sur France 3 ce lundi soir. Le chef d'Etat y confesse que dans l'exercice du pouvoir, "il ne faut pas chercher l'amour en retour". Comment interpréter ses propos ?



Ce lundi 7 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle de la première année d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 07/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.