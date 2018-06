L'humeur de Bachelot : "Le cannibalisme est-il compatible avec les valeurs de la République ?"

En cette période de bac, on pourrait distribuer des mentions très bien à ceux qui ont décidé de sacrifier leur propre famille politique au nom de leur ambition personnelle. Ainsi, François Hollande a coulé le Parti socialiste en déclin grâce à la tournée de promotion de son livre. D'autres personnages politiques pourraient mériter la palme académique, tel que le duo Laurent Wauquiez-Virginie Calmels chez les Républicains, ou encore la famille Le Pen embourbée dans sa lutte du pouvoir. Quid des autres politiques ?



