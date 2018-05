L'humeur de Bachelot: "Le président ferait mieux de s'inquiéter de la mise au pas du Parlement qui laisse l'espace de la contestation aux extrémistes les plus violents"

Ces quelques jours ont été marqués par les violences du 1er mai et des déclarations de la classe politique qui laissent quelque peu à désirer. Jean-Luc Mélenchon a notamment reconnu qu'il s'était précipité en affirmant que les "bandes d'extrême droite" avaient tout cassé pendant le défilé. Marine Le Pen, quant à elle, a de nouveau réclamé la démission du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, estimant que "les Français ne sont plus protégés". Quid des autres faits marquants de cette semaine ?



