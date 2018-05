L'humeur de Bachelot : "Les commentaires sur le terrorisme des responsables politiques... ne sont pas marqués du sceau de la retenue et l'intelligence"

La classe politique s'est encore distinguée suite à l'attentat perpétré par un terroriste fiché S, qui a fait un mort et quatre blessés samedi dernier, à Paris. Si certains ont réitéré l'appel à la démission de Gérard Collomb, d'autres ont réclamé l'emprisonnement de tous les fichés S. Par ailleurs, Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la Tchétchénie, une république musulmane russe du Caucase d'où l'assaillant est originaire, rejette toute la responsabilité à la France. Comment considérer ces propos ? Que doit-on savoir sur la Tchétchénie ?



