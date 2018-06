L'humeur de Bachelot : "Les présidents en visite à Clairefontaine nous font tous le même coup... celui du discours à double sens"

Emmanuel Macron a rendu visite aux joueurs et au staff de l'Equipe de France mardi à Clairefontaine, quelques jours avant le départ pour la Coupe du monde. "Une compétition, elle est réussie quand elle est gagnée", a-t-il déclaré à la presse lorsqu'on lui a demandé si un quart de finale serait une réussite. Une fois de plus, les commentaires ont fusé de partout. Comment interpréter les propos du président de la République ? Doit-on y voir un discours à double sens ?



