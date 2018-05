L'humeur de Bachelot : "N'essayez pas de jouer les marioles les amis, la piste aux étoiles, c'est Macron qui l'occupe"

Pour fêter le premier anniversaire du gouvernement d'Edouard Philippe, les ministres se rendent sur le terrain pour aller au contact des Français. Si Christophe Castaner a choisi l'Eure-et-Loir pour une immersion de 72 heures entre ville et campagne, Marlène Schiappa, quant à elle, a délocalisé son cabinet à Trappes pour trois jours également. Comment interpréter leurs actions ? Quid du mode d'action du gouvernement ?



Ce vendredi 4 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'humeur de Bachelot", nous parle des déplacements en immersion des ministres.