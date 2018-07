L'humeur de Bachelot : "On ne verra donc pas Ségolène jouer dans Cinquante nuances de Grey, version sexagénaire, c'est bien dommage !"

Le Parisien, ce vendredi, a publié que Ségolène Royal se lance dans le cinéma, mais qu'on ne pense pas qu'elle va jouer "Titanic" avec Leonardo DiCaprio. Il s'agit plutôt du concours de films sur la nature que l'ex-candidate à la présidentielle va lancer. Allant du " Peuple Migrateur", passant par "Microcosmos" et aboutissant à "The revenant", quelles allusions pourrait-on faire en les associant à sa vie personnelle et politique ?



