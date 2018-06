L'humeur de Bachelot : "Vous voulez faire une carrière politique, c'est simple, commencez par divorcer !"

Une polémique a surgi à propos du mari d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, quand il s'est présenté candidat à sa propre succession à la tête de l'Inserm. En effet, on a accusé la ministre de conflit d'intérêt. Ce fait montre qu'actuellement, une atmosphère de soupçons règne autour de la sphère publique. Faudra-t-il renier tous ses proches et son passé avant de s'engager dans de hautes fonctions ?



