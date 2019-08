L'humeur de Beaugrand : G7, Macron a-t-il des super-pouvoirs ?

Durant ces deux derniers jours, Emmanuel Macron était sur tous les fronts du sommet du G7, que ce soit pour accueillir les chefs d'Etat, saluer les partenaires locaux ou encore maîtriser le savoir-faire et la gastronomie locale. Bref, rien ne lui est impossible. On croirait même qu'il a des super-pouvoirs grâce auxquels il aurait même résolu les conflits entre les Etats-Unis et l'Iran mais pas que. Lors d'un dîner en tête-à-tête avec Donald Trump, les tensions entre les deux hommes se sont envolées. De son côté, "Wonder Brigitte", son acolyte a, elle aussi, beaucoup travaillé.



