L'humeur de Beaugrand : La candidate imaginaire du RN aux municipales

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Lucien Terragnolo est le candidat RN aux municipales à Forbach. Son affiche de campagne crée la polémique.

Sur l'affiche de campagne de Lucien Terragnolo, candidat RN aux municipales à Forbach, apparaît l'image d'une jeune femme. A première vue, on pourrait croire que c'est une colistière mais, ce n'est pas du tout le cas. Elle a en fait été achetée dans une banque d'images. Quand on l'interroge, le candidat RN répond : " je n'ai jamais dit ni écrit qu'il s'agissait d'une colistière". Et ce n'est pas la première fois que ce genre de bug arrive en politique.



