L'humeur de Beaugrand : Schiappa, passion sorcellerie

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Marlène Schiappa est en couverture du dernier magazine "Elle". La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes y parle de son attrait pour la sorcellerie.

Dans le magazine "Elle", Marlène Schiappa a fait part de sa position sur la sorcellerie. Elle raconte que dans son village en Corse, les mythes et la magie font partie de la légende depuis toujours. On y pratique des rituelles pour enlever le mauvais œil. La secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes a dit avoir porté du corail autour de son poignet et un bracelet avec le chiffre quatre. Depuis la publication de cet article, Marlène Schiappa a été traitée de "sorcière" sur les réseaux sociaux.



