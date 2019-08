L'humeur de Beaugrand : Secret mairie, qui aura les clés de Paris ?

La bataille pour les municipales de Paris bat son plein et les candidats sont nombreux à vouloir gagner. Par ailleurs, la campagne ressemble de plus en plus à une téléréalité. Alors que Cédric Villani était censé se ranger derrière Benjamin Griveaux, il prépare son coup de théâtre. De son côté, Benjamin Griveaux fait tout pour éviter la trahison de son ancien allié. Cette tentative de séduction pourrait-elle fonctionner ? Quid des autres candidats à la conquête de Paris ? Qui en est le favori ?



