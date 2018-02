"L'immense majorité" des SDF dans la rue "par choix" : après la polémique le député LREM nuance ses propos

"Je ne veux plus, d’ici la fin de l’année, avoir des femmes et des hommes dans les rues". Nous sommes en juillet 2017, et Emmanuel Macron, tout juste élu président de la République, promet de venir en aide aux personnes sans abri. Sept mois plus tard et alors que le plan Grand Froid vient d'être déclenché dans vingt-deux départements, force est de constater que cette promesse n'a pas été tenue. Mais du côté des soutiens du président, on tente coûte que coûte de minimiser la situation.