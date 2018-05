L'industriel et homme politique Serge Dassault est mort à l'âge de 93 ans

Né le 4 avril 1925 à Paris, Serge Dassault, ex-PDG du groupe aéronautique Dassault, est mort le 28 mai 2018, selon plusieurs sources concordantes à LCI. Homme politique français, ancien sénateur et ancien maire de Corbeil-Essonnes, il fut l'un des chefs d'entreprise français les plus célèbres dans le domaine de l'aéronautique et de l'armement.





Selon sa famille, Serge Dassault est décédé à son bureau d'une "défaillance cardiaque". "La famille et le groupe Dassault communiqueront ultérieurement les modalités de l'hommage qui sera rendu à Monsieur Serge Dassault", selon ce texte diffusé par le service communication du groupe.