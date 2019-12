Réforme des retraites : Bruno Retailleau contre un "compromis qui accroît les injustices pour les Français"

Car Bruno Retailleau estime que la majorité a tardé à dévoiler les contours du texte. Après avoir passé "deux ans à travailler, à discuter et à essayer de négocier", le chef de file de droite trouve "incroyable" que le gouvernement ne soit pas "parvenu" en faire "ressortir quelque chose". Désormais, il s’inquiète d’un potentiel aménagement qui serait synonyme pour lui de recul. "Je suis contre un compromis qui accroît les injustices pour les Français", a-t-il déclaré, accusant le gouvernement de chercher un compromis "pour acheter la paix sociale et contre l’intérêt général".

S’il est critique, le sénateur ne se place cependant pas dans le camp de ceux qui veulent un retrait du projet de loi, préférant des amendements afin d'en faire une "bonne réforme". "Il faut passer la loi", a-t-il martelé sur le plateau de LCI, jugeant que le système actuel possède des "injustices flagrantes". Il juge notamment nécessaire de faire une "mesure d’âge", avec une hausse du départ à la retraite à "64 ou 65 ans", et non pas d'un âge pivot, qu’il juge "injuste" pour ceux qui ne peuvent pas continuer à travailler après cet âge-là. "On assume un standard social de haut niveau mais il faut une contrepartie", a déclaré l'élu de droite qui pense que si "on ne touche pas cet âge" le risque est de voir les "pensions baisser". "C’est la mesure la plus juste pour tout le monde."