L'interview politique d'Elizabeth Martichoux du 16 octobre 2019 : Amélie de Montchalin

INTERVIEW - Amélie de Montchalin, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, était l’invitée politique d’Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI ce mercredi 16 octobre.

Pour la secrétaire d’Etat, "le bon combat est que, dans la société dans laquelle on vit, personne ne soit mis en marge". "Je ne souhaite pas dans ma vie personnelle me voiler mais je pense qu’il faut être extrêmement précis et rigoureux. Nous ne sommes ni naïfs, ni radicaux, nous allons avancer sur ce sujet. Les préfets travaillent. Ce sera clarifié en temps voulu", assure-t-elle.

Concernant le Brexit, Amélie de Montchalin, considère que "l’accord est possible". Selon elle, "trois choses peuvent se produire". "Soit on fait les choses de manière organisée et coordonnée, s’il y a un accord. Soit on n’y arrive pas, ça ne passe pas le Parlement, c’est ce qui s’appelle le no deal. Et le no deal ça va secouer. Soit, troisième scénario, est-ce qu’il nous faut plus de temps ? Nous la France sur ce sujet, on est très clairs. Le temps, si ça n’est que du temps, on ne voit pas ce que cela va résoudre. S’il y a un changement politique majeur, pourquoi pas. Le temps seul ne va pas résoudre le problème", souligne la secrétaire d’Etat.

"La France est prête pour le Brexit, nous nous y sommes préparés. On s’est beaucoup préparés au divorce. On aura des discussions, il y a des avancées politiques, on fait un travail de dentelle", poursuit-elle assurant qu'"un accord est souhaitable et possible pour le 30 octobre".