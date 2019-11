François Baroin : "La suppression de la taxe d'habitation reste en travers de la gorge des maires"

Sur la rencontre des maires avec le président de la République, mardi soir, porte de Versailles à l’occasion de leur congrès, il a indiqué sur notre antenne : "Ça s’est bien passé, l’accueil est naturellement républicain (…)". "Le président a été à la hauteur de la gravité, de la dignité, de la respectabilité que les élus sont en droit d’attendre", a-t-il commenté. "Les deux premières années n’étaient pas bonnes, ça a été compliqué, ça a été tendu : l’APL, les emplois aidés… Il ne faut pas qu’on oublie, il y a un an, on a quand même eu 'Balance ton maire' suivi d’un déchaînement de violences dans toutes les villes de France qui ont été dévastées", a rappelé l’édile.

François Baroin a assuré par ailleurs que ni lui, ni les autres maires, ne doutaient de la "sincérité" du Président quand il vient les voir. "Le président a tourné le dos à l’idée que les élus étaient des corps intermédiaires", a souligné le chef de file de l’AMF. Pour autant, l’élu de droite a rappelé certains événements fâcheux pour lui et ses pairs : "La taxe d’habitation et sa suppression reste en travers de la gorge. Avec 10 milliards de déficit, elle est compensée à l’euro près… Mais un jour, certains, vos enfants, devront payer."

Au sujet des listes communautaires, l’élu a estimé qu’il ne fallait pas "encombrer les municipales avec ce type de sujet. Ils sont marginaux".

Enfin, sur le rapport des maires avec leurs habitants, il a rappelé que les élus étaient parfois des cibles. "Il y a une grande fracture à tous les niveaux et à tous les étages. Il y a une grande violence dans la société. Les maires la subissent plus que par le passé. Les réseaux sociaux, c’est une immense chance d’accès à des informations, de partage, de sensibilité. C’est aussi l’expression à livre ouvert d’une très grande violence et d'une libération qui flatte peut-être parfois aussi les bas instincts, a-t-il dit. C’est un élément de gestion démocratique beaucoup plus difficile. On trouvera des antidotes, mais nous sommes dans cette période d’intervalle. Ça n’est pas encore complètement équilibré."