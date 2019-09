Clémentine Autain : "L'écologie du gouvernement est une écologie de communication"

INTERVIEW - Clémentine Autain, députée LFI de Seine-Saint-Denis, était l’invitée politique d’Elizabeth Martichoux dans la matinale de LCI ce mardi 24 septembre. Elle est notamment revenue sur la plainte lancée par l’activiste écologiste Greta Thunberg contre la France et le débat sur l’immigration relancé par Emmanuel Macron.

Interrogée à propos du discours ému de la jeune activiste à la tribune de l’ONU et des poursuites annoncées contre la France , la députée LFI de Seine-Saint-Denis a jugé ces initiatives “utiles”. “Il faut saisir toutes les possibilités d’interpeller les Etats. C’est une urgence pour l’humanité, de changer de modèle de développement pour lutter contre le réchauffement climatique.” Quant à Greta Thunberg, elle “incarne quelque chose, bien plus grand qu’elle. Il ne faut pas se focaliser sur elle”.

“L’immigration, je n’ai pas peur d’en parler. Je ne pense pas qu’il y ait une crise de l’immigration, mais une crise de l’accueil. L’immigration est globalement stable depuis trente ans. L’asile, c’est autre chose, c’est un droit. Et la loi Asile et immigration a grignoté ce droit.”

Le choix d’Emmanuel Macron de lancer un nouveau débat sur l’immigration “est insensé”, fustige Clémentine Autain. “Emmanuel Macron a été élu parce qu’il se présentait comme un rempart contre l’extrême droite”, rappelle-t-elle, estimant “qu’à chaque fois que l’on reprend les termes de l’adversaire”, on le renforce.

Interrogée sur le choix de La France insoumise de ne plus accréditer l’équipe de "Quotidien", qui a réalisé le tournage et le montage des scènes de perquisition qui ont valu un procès pour “rébellion” à Jean-Luc Mélenchon et cinq autres prévenus, la députée de Seine-Saint-Denis fait entendre sa différence.

“Je comprends l’énervement vis-à-vis de 'Quotidien', le montage ne montrait que les moments de grands énervements”, explique-t-elle. “Mais pour ma part, je suis attachée à la liberté de la presse. C’est un principe intangible.”