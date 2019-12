Retraites : "Nous sommes intransigeants sur l'objectif mais souples sur la trajectoire", affirme Gilles Le Gendre

Le chef de file des députés LaREM, Gilles Le Gendre, était l'invité politique d'Elizabeth Martichoux ce lundi 9 décembre. Il est notamment revenu sur la réforme des retraites, qui entre dans une semaine décisive. Alors qu'Emmanuel Macron et Edouard Philippe devaient recevoir lors d'un déjeuner ce lundi les ministres les plus concernés ainsi que des dirigeants de la majorité, l’événement aura lieu finalement demain, a annoncé Gilles Le Gendre. "Nous dînons demain soir à l'Elysée", a-t-il dit sur LCI. Le déjeuner qui était prévu ce lundi "a été repoussé de 24 heures".

Cette rencontre devra permettre de caler les derniers arbitrages et de "se coordonner" avant les annonces du Premier ministre mercredi, a-t-il réaffirmé, en soulignant que "la majorité et le gouvernement sont extrêmement soudés évidemment autour du président de la République" : "Nous sommes déterminés à réussir cette réforme. Depuis deux ans et demi, jamais le groupe que je représente n'a jamais été aussi déterminé."