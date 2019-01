L'interview politique de Christophe Jakubyszyn du 10 janvier 2019 : Philippe Martinez

Voici les principales déclarations à retenir :





Sur le mouvement des Gilets Jaunes :





"La CGT ne peut pas se rallier à ceux qui demandent la suppression des cotisations sociales"





"On a évolué avec le mouvement... Nous, on souhaite discuter, certains d'entre eux ne veulent pas discuter avec nous, on ne va pas les obliger"





Sur Le Grand Débat National :





"Nous ne nous rendrons pas à Matignon demain pour évoquer le grand débat"





"Au niveau local, les cahiers de doléances nous plaisent"





"Face à un président qui prône l’individualisme, les citoyens se sont retrouvés"





Sur le Rassemblement National :





"Le programme du Rassemblement National est un programme qui est profondément réactionnaire et raciste"





Sur l'immigration :





"Ce sont les mêmes qui condamnent l’immigration qui l'utilisent pour faire du dumping social... L’immigration est une chance et plus qu'un devoir pour la France"





Sur la CGT qui est en perte de vitesse :





"J'ai sûrement une part de responsabilité même si cette baisse, elle date depuis plusieurs années"





"La CGT a besoin de s'ouvrir encore plus dans les petites entreprises"





Sur l'assurance chômage :





"Nous sommes pour le malus sur les contrats courts"





Sur la retraite :





"Il faut revenir sur une retraite à 60 ans"