Usine Renault fermée : Muriel Pénicaud se dit "choquée" que la CGT "joue contre l'emploi"

"C'est l'emploi qui est en question", déplore la ministre du Travail. "Il y a 700 intérimaires devaient reprendre un emploi ce matin. Ils ne l'ont pas. Et il y a 1000 salariés qui n'ont pas repris encore", souligne-t-elle. "Je suis étonnée qu’aujourd’hui, et cela n’aurait pas été le cas il y a quelques années, qu'un syndicat utilise un vice de forme pour bloquer l’emploi", a ajouté Muriel Pénicaud, tout en soulignant que "ce n'est pas le cas partout".

A ce stade, la production est suspendue "le temps de la mise en place effective" de mesures comme "organiser et dispenser pour chacun (des) salariés avant qu'ils ne reprennent le travail une formation pratique et appropriée". Le tribunal a également condamné Renault à mettre "en œuvre des actions de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs".