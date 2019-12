Jordan Bardella accuse le gouvernement de "démanteler" les retraites

Il accuse l’exécutif d’aller vers le "démantèlement" des retraites. Invité politique d'Elizabeth Martichoux ce jeudi 12 décembre, Jordan Bardella s’est montré totalement insatisfait par les annonces du gouvernement sur la réforme des retraites, demandant à ce qu’un référendum soit organisé sur le sujet. Et lançant d’ores et déjà une promesse de campagne du Rassemblement national.

Deux points sont les principales sources de crispation de l’élu. D’une part, les régimes spéciaux. Avouant que certains sont "justifiés", il ne comprend pas pourquoi le gouvernement continue de vouloir mettre un "certain nombre de spécificités" dans le cadre de certaines professions. "J’ai énormément de mal à comprendre !" De toute manière, pour lui, ce sont "les Français" dans leur ensemble qui seront les grands "perdants" de la réforme. "Les régimes spéciaux sont un faux problème", lance-t-il ainsi. "On fait passer cette grande mobilisation populaire pour une défense d’intérêts catégoriels par profession, mais en vérité, on assiste à une brutalité sociale."