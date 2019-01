L'invité politique du 21 janvier 2019 : Mounir Mahjoubi

Gilets jaunes, Grand débat national, suppression de l'ISF, inégalités entre les plus riches et les plus pauvres... Autant de sujets sur lesquels le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, est revenu ce lundi 21 janvier 2019 face à Christophe Jakubyszyn dans La Matinale LCI.