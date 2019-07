L'invité politique du mercredi 17 juillet 2019 : Louis Aliot

Le député des Pyrénées-Orientales et membre du bureau national du Rassemblement National, Louis Aliot, était l'invité politique de Christophe Moulin ce mercredi 17 juillet 2019 sur LCI. L'occasion d'évoquer la démission de François de Rugy du ministère de la Transition écologique mais aussi de la nomination d'Elisabeth Borne, la finale de la CAN entre l'Algérie et le Sénégal et les possibles débordements attendus vendredi 19 juillet. Retrouvez son interview en intégralité dans la vidéo ci-dessus.