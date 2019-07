L'invité politique du mercredi 31 juillet 2019 : Julien Aubert

Julien Aubert, député LR du Vaucluse et candidat à la présidence des Républicains, était l'invité politique de Julie Hammett ce mercredi 31 juillet 2019 dans La Matinale sur LCI. L'occasion pour lui de revenir sur les principaux thèmes de l'actualité, et notamment la mort de Steve Maia Caniço, dont le corps a été découvert lundi dans la Loire, plus d'un mois après sa disparition le soir de la Fête de la musique à Nantes.





Retrouvez cet entretien en intégralité dans la vidéo ci-dessus.