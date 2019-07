L'invité politique du vendredi 19 juillet 2019 : Robert Ménard

Le maire de Béziers, Robert Ménard, était l'invité politique de Christophe Moulin ce vendredi 19 juillet 2019 sur LCI. L'occasion d'évoquer la finale de la CAN entre l'Algérie et le Sénégal et les possibles débordements qui pourraient avoir lieu mais aussi de la polémique autour des médailles remises par Christophe Castaner à des policiers soupçonnés de violences pendant les manifestations des Gilets jaunes ainsi que les propositions de Jean-Paul Delevoye pour la réforme des retraites. Retrouvez son interview en intégralité dans la vidéo ci-dessus.