L'invitée politique du mercredi 14 août 2019 : Geneviève Darrieussecq

Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, était l'invitée politique de Julie Hammett ce mercredi 14 août dans La Matinale, sur LCI. L'occasion de revenir sur les principaux thèmes de l'actualité, et notamment le 75e anniversaire du débarquement de Provence, qui sera commémoré ce jeudi en présence d'Emmanuel Macron, de vétérans et de chefs d'Etat étrangers - les présidents ivoirien Alassane Ouattara et guinéen Alpha Condé - mais aussi de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Geneviève Darrieussecq est, elle, attendue dès cette fin d'après-midi dans le Var, où elle doit se rendre au mémorial du Mitan.