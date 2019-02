L'invitée politique du mercredi 27 février 2019 : Jacqueline Gourault

"Le gouvernement a accompagné une volonté locale", a encore déclaré Jacqueline Gourault, faisant valoir que les conseils départementaux avaient adopté ce texte "à l'unanimité" dans le Haut-Rhin et "une très large majorité" dans le Bas-Rhin.





"Le président de la République avait annoncé depuis le début de son quinquennat qu'on accompagnerait les volontés locales à partir du moment où il y avait entente locale pour modifier un territoire et lui donner un certain nombre de compétences. On pourrait dire qu'on préfigure avec l'Alsace le droit à la différenciation", a-t-elle ajouté.