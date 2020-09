L'octroi des fonds du plan de relance européen conditionné à la réforme des retraites en France ? C'est faux

Fin juillet, les Etats membres de l'UE se sont mis d'accord sur un vaste plan de relance européen, à hauteur de 750 milliards d'euros. La France en est bien sûr bénéficiaire : elle devrait ainsi percevoir des subventions d'un montant avoisinant les 40 milliards d'euros. Des conditions spécifiques devront-elles être remplies afin que la somme soit débloquée ? C'est ce qu'assurent des responsables politiques de l'opposition en cette rentrée.

Le député de La France insoumise Adrien Quatennens, invité de LCI il y a quelques jours, expliquait ainsi que "nous ne sommes pas prêts de voir la couleur des 40 milliards promis par l’Union Européenne". Et pour cause : "On nous dit que 10% seulement pourraient être débloqués en 2021 et ce déblocage est conditionné à de nouvelles réformes que les Français refusent comme la réforme des retraites."