L'OPA réussie d'Emmanuel Macron sur la droite française

Si l'on devait comparer Emmanuel Macron à un animal, ce serait le Boa constrictor. Il enserre ses proies pour mieux les étouffer. Bien qu'il s'en défende, notre président est un génie de la politique politicienne. Après avoir semé le trouble au sein du PS, c'est au sein de la droite française qu'il risque de faire du bruit maintenant. D'après un sondage Ipsos, paru hier dans le kiosques, 57% des électeurs LR auraient été conquis par Emmanuel Macron. Ils étaient 36% en février 2018. Et mieux encore, il est plus populaire chez Les Républicains que chez les sympathisants du PS. Comment expliquer ce revirement de situation ? Le Président et la droite ont-ils trouvé un équilibre ?



