L'ordonnance de Bachelot : "Croire qu'en bannissant le mot race nous fera disparaître le racisme, c'est penser puérilement que le déni fait disparaître le problème"

Les parlementaires ont supprimé en commission le mot "race" de la Constitution. Cela a provoqué de l'enthousiasme et de la fierté auprès des députés. Mais le fait d'éliminer ce mot n'enlève pas pour autant la haine que provoquent les différences de race. D'ailleurs, parmi toutes les discriminations, laquelle est la plus grande ?



