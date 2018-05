L'ordonnance de Bachelot : "Dans la Bourse aux idées des parlementaires, il y a plein de trucs à puiser"

François Ruffin a affirmé jeudi sur un plateau de télévision que le travail parlementaire était épuisant. Jean-Luc Reitzer, quant à lui, a profité d'une audition devant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique pour exprimer ses pensées. En effet, le député du Haut-Rhin a indiqué qu'il avait "ras la casquette" des nouvelles règles de transparence qui s'imposent et que "sa femme" faisait tout le travail à sa place. Aurait-on enfin trouvé la solution au problème du député de la Somme apparenté à la France insoumise ?



Ce vendredi 25 mai 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle de la plainte de François Ruffin sur les conditions de travail des députés. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 25/05/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.