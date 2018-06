L'ordonnance de Bachelot : "Des militants sont morts pour avoir des députés, jamais pour avoir des maires !"

Un coup de blues frappe les députés actuellement et les pousse à vouloir quitter le Palais Bourbon. On a ceux qui ne se représenteront pas en 2022 et ceux qui abandonneront dès 2020 l'Assemblée nationale pour devenir maires. Beaucoup sont morts pour qu'il y ait des députés. Pourquoi vouloir quitter la grandeur du siège de député pour se rabaisser à gérer le quotidien des citoyens ?



Ce mardi 19 juin 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle des députés qui pensent se reconvertir dans les mairies. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 19/06/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.