L'ordonnance de Bachelot : "Il n'a rien inventé Zizou, quelqu'un l'avait, en fait, précédé"

Zinédine Zidane a décidé de décrocher et de quitter le Real Madrid en pleine gloire. Cet acte louable, un politicien l'a fait avant lui. En effet, François Hollande, lui aussi, avait décidé de ne pas se porter candidat aux présidentielles et de ne pas renouveler son mandat. Il avait félicité Zidane en lui annonçant qu'il valait mieux partir au firmament de sa carrière. Avait-il suivi le même parcours, aussi brillant que le footballeur ?



