L'ordonnance de Bachelot : "Il y a de véritables pépites que nos politiques auraient tort de négliger"

Nombreux sont les politiques en perdition à cause de la stratégie adoptée par Emmanuel Macron. Geneviève de Fontenay et Florian Philippot ont notamment tenu une conférence de presse commune lundi pour manifester et rassembler le peuple. Toutefois, l'ex-patronne de Miss France a annoncé devant la presse qu'elle n'adhérerait pas aux Patriotes, déstabilisant ainsi l'ancien numéro 2 du Front national qui se trouvait à ses côtés. Pour éviter un tel dérapage, Roselyne Bachelot nous sort ses propositions d'alliance entre politique et célébrité, à savoir Laurent Wauquiez et Annie Cordy.



Ce mardi 24 avril 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", propose un moyen de relancer la popularité des politiques. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 24/04/2018 présentée par Julien Arnaud et Roselyne Bachelot sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 9h, Julien Arnaud sera aux commandes de ce grand talk d’opinion, avec à ses côtés Roselyne Bachelot pour trois heures de débat et de polémique.