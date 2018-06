L'ordonnance de Bachelot : "Je vous garantis, mes amis, qu'il y a du pognon à se faire !"

Les administrations et autres collectivités se plaignent de ne pas avoir assez de budget de fonctionnement, alors que les dépenses publiques ont été, cette fois-ci, très élevées. Face à ce manque de financement, elles pourraient créer des marques de produits dérivés de leur entité. Ainsi, en les vendant, elles pourront renflouer leur caisse. Pourquoi ne pas prendre l'exemple de l'Elysée ?



