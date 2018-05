L'ordonnance de Bachelot : "Là, Emmanuel, il faut vraiment que tu te ressaisisses ! C'est la réputation du "French lover" qui en a pris un grand coup !"

Lors de son voyage en Australie, Emmanuel Macron a tenu a remercier son hôte, le Premier ministre Malcom Turnbull, ainsi que sa femme Lucy. Mais si sûr soit-il de son charme et de son anglais, cela ne lui pas évité de commettre l'erreur de trouver "delicious" la Première dame australienne. Une bourde à lourds sous-entendus sexuels qui lui a valu d'être dépeint en "Pépé le putois" par The Daily Telegraph. Quid de sa réputation ?



Ce jeudi 3 mai 2108, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle de la bourde d'Emmanuel Macron en Australie. Cette chronique a été diffusée dans La République LCI du 03/05/2018 présentée par Roselyne Julien Arnaud et Bachelot sur LCI.