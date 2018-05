L'ordonnance de Bachelot : "Nicolas Sarkozy produirait une romance pour le programme court de TF1"

Barack et Michelle Obama ont passé un accord avec Netflix pour produire des contenus pour la plateforme de streaming. Leurs salaires, qui n'ont pas encore été dévoilés, seraient notamment estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars par certains. Au vu de l'interdiction aux ex-présidents de siéger au Conseil constitutionnel, Roselyne Bachelot propose à nos anciens chefs d'Etats des émissions de télévision qu'ils pourraient produire en cas de reconversion.



