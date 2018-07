L'ordonnance de Bachelot : "Réconcilier une Catalogne à feu et à sang sur un mode connu, tout sauf Manuel Valls"

Après une défaite à la primaire du PS, une courte victoire contestée aux législatives et le peu d'empressement de LREM pour l'intégrer dans ses rangs, Manuel Valls n'est pas au bout de ses peines. Suite à cette série d'événements malheureux, l'ancien Premier ministre s'est jeté dans la course aux municipales de Barcelone. Pourtant, un sondage paru dans Les Inrocks lui prédit une raclée électorale avec seulement 6,7% des voix. Quel point positif peut-on en tirer ?



Ce jeudi 5 juillet 2018, Roselyne Bachelot, dans sa chronique "L'ordonnance de Bachelot", nous parle du sondage sur la candidature de Manuel Valls aux municipales de Barcelone.