L'UE vote la fin du changement d'heure pour le printemps ou l'automne 2021

"On gagne, ou on perd une heure ? " Adieu les éternelles hésitations sur les passages à l’heure d’été ou d’hiver, le Parlement européen a voté. Ce mardi, les eurodéputés ont décidé à une large majorité (410 voix pour, 192 contre et 51 abstentions) en faveur de la suppression du changement d’heure saisonnier au printemps et en automne.





Chaque pays membre de l'Union aura néanmoins le droit de se positionner sur son fuseau horaire préféré. Ils ont jusqu'à 2021 pour choisir. Il était question de le faire dès 2019. Mais les Etats membres ont décidé de se donner le temps de réfléchir: les ministres des transports européens, réunis en décembre, veulent se coordonner pour éviter un "patchwork" de fuseaux horaires.