La baisse des impôts va continuer

Au sein du gouvernement, la baisse des impôts est l'un des sujets majeurs et une priorité du quinquennat Macron. Dans le JDD, Gérald Darmanin a souligné que malgré les modalités qui restent encore à préciser sur certaines fiscalités, la baisse sera bel et bien effective. La taxe d'habitation sera supprimée avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. L'ISF ne sera plus évoquée. Quant aux impôts concernant les droits de succession, la redevance audiovisuelle et les tranches supplémentaires, leur baisse est en cours d'étude.



