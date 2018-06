La campagne de Macron favorisée par la métropole et la ville de Lyon ? Enquête ouverte après une plainte d'élus

La métropole de Lyon et la ville de Lyon, et, à travers elles, l'ancien maire de la capitale des Gaules Gérard Collomb, ont-ils favorisé la campagne d'Emmanuel Macron ? Pour en avoir le cœur net, le parquet a ouvert vendredi 22 juin une enquête préliminaire visant des faits présumés de détournements de fonds publics, financement irrégulier de campagne électorale, abus de biens sociaux et recel, rapporte l'AFP.





Des faits présumés qui étaient évoqués dans la plainte contre X déposée le 11 juin par le maire de Caluire Philippe Cochet, président du groupe LR à la métropole de Lyon, et son homologue à la ville, Stéphane Guilland. Cette plainte visait notamment l'ex-chef de cabinet de Gérard Collomb quand celui-ci était à la tête de la Métropole, Jean-Marie Girier. "Depuis le milieu de l'année 2016, il apparaîtrait que celui-ci n'y exerçait plus aucune fonction réelle, étant en charge de la campagne d'Emmanuel Macron à temps plein", ont dénoncé les élus de l’opposition, qui évoquaient également des événements organisés pour Emmanuel Macron avec les fonds de la métropole, ou bénéficiant de larges réductions.