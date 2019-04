La cantine et le petit déjeuner gratuits à l'école, le cheval de bataille du gouvernement

Les conclusions du Grand débat national sont attendues très prochainement. Les ministres ont donné des indices notamment sur la mise en place de petit déjeuner gratuit et de la cantine à moins d'un euro dans les écoles primaires. Cette action devrait être financée par le Plan pauvreté du gouvernement et s'appliquera en priorité sur les territoires les plus défavorisés. Avant la généralisation du dispositif en septembre 2019, le test se fera sur huit académies.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.