La charia en Grèce ? Ce que dit (vraiment) l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme

Pour la CEDH, la réponse est très claire : Molla Sali a été victime d'une "discrimination" et la précédente décision de justice, rendue par la Cour de cassation, "n'avait pas de justification objective et raisonnable". Voici ce que les juges en disent : "En tant que bénéficiaire d’un testament établi selon le code civil par un testateur de confession musulmane (son défunt mari, ndlr), Mme Molla Sali se trouvait donc dans une situation comparable à celle d’un bénéficiaire d’un testament établi selon le code civil par un testateur n’étant pas de confession musulmane, mais elle a été traitée différemment sur le fondement de la religion du testateur. Le gouvernement justifie cette différence de traitement en soutenant que la jurisprudence constante de la Cour de cassation sert un but d’intérêt public, en l’occurrence la protection de la minorité musulmane de Thrace, et s’appuie principalement sur le devoir pour la Grèce de respecter ses obligations internationales ainsi que la condition spécifique de la minorité musulmane de Thrace. Aux yeux de la Cour, la justification que la Grèce tire de la charia ou de ses obligations internationales n’est pas convaincante."





Plus concrètement, voici les raisons qui ont amené la CEDH à prendre cette décision : d'abord, elle rejette l'argument des deux sœurs qui consiste à se raccrocher aux traités de Sèvres et de Lausanne. Pour les juges européens, ces textes ne sont pas "des obligations internationales auxquelles la Grèce devrait se référer". "Les traités de Sèvres et de Lausanne ne font pas obligation à la Grèce d'appliquer la charia", expliquent-ils dans l'arrêt. Selon les juges, ces arrêts garantissent "le particularisme religieux de la communauté musulmane grecque" mais ne sauraient être un prétexte à des discriminations. Les magistrats relaient d'ailleurs le point de vue du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui "a relevé que l'application de la charia aux questions relevant du droit de la famille et des successions était incompatible avec les engagements internationaux contractés par la Grèce".