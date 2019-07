La chronique de FX Pietri : À Bercy, les hauts fonctionnaires mieux rémunérés que le président ?

Comment se fait-il qu'un haut fonctionnaire de Bercy soit mieux payé que le président lui-même ? "Ce qui est important, c'est la clarté et le respect des règles", affirme François-Xavier Pietri. En effet, le chef de l'Etat est "logé, nourri et transporté". En revanche, certains de ces hauts fonctionnaires gèrent des administrations, qui gèrent à leur tour des dizaines de milliers de personnes. Ils ont donc des responsabilités "très importantes" et sont également dans la concurrence. La Cour des comptes a d'ailleurs émis des réserves sur le sujet, en disant que "les règles de fixation des salaires ne sont pas très claires".



