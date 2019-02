La chronique de FX Pietri : assurance-chômage, qu'est-ce qui coince ?

Ce mercredi après-midi, les syndicats et le patronat vont se rencontrer pour fixer les points sur la réforme de l'assurance-chômage. Cependant, certains sujets ne mettent pas d'accord les deux parties. Le patronat, lui, ne veut pas entendre parler du système du bonus-malus sur les contrats courts. Quant aux syndicats, ils s'interrogent sur le moyen d'atteindre plus d'un milliard d'économies par an comme le veut le gouvernement. Si les négociations échouent, "le gouvernement pourrait reprendre à son compte la gestion de l'Unédic... Ce serait une déclaration de guerre pour les partenaires sociaux", affirme François-Xavier Piétri.



