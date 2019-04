La chronique de FX Pietri : Baisse d'impôts, objectif 32 milliards !

Le gouvernement a déjà mis sur la table 32 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le quinquennat. Et ce, avant le discours d'Emmanuel Macron sur le Grand débat prévu pour ce jeudi. Ces chiffres viennent des calculs faits par le rapporteur général du Budget à l'Assemblée nationale, Joël Giraud. Cette mesure concerne aussi bien la fiscalité des ménages que celle des entreprises. Notons que les 16 milliards de baisse ont été réalisés pendant les deux premières années du quinquennat. Comment chercher le reste ? Qui en sont les perdants et les gagnants ?



